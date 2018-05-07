GÜNCELLEME - Kırşehir'de cinayet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir kişinin bıçakla öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, Bağbaşı Mahallesi TOKİ Konutları 2. Etap'ta kiraladığı apartman dairesinde yaşayan Nuri Yılmaz (27) ile kız arkadaşı H.A, erkek arkadaşları Y.A, H.S, L.K. ve G.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşlarının bıçakladığı Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evden kaçan Y.A, H.S, L.K, G.B. ve H.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. ve H.S. tutuklandı. Mahkeme, ölen kişinin kız arkadaşı H.A'yı adli kontrol şartıyla, diğer kişileri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

