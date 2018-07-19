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GÜNCELLEME - Kızılcahamam'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:20 | Son Güncelleme

Dün akşam meydana gelen ve 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikizleri Eray ve Oğuz Gökçe toprağa verildi (KAZADA YAŞAMINI YİTİRİNLERİN CENAZE TÖRENİ EKLENDİ)

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından ağır yaralanan 11 yaşındaki Eray Gökçe ile ikizi Onur Gökçe, kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Serkan ve Nuray Taşkın, Yiğit Efe, Neslihan Mengüç ile İsmail Ayten'in tedavilerine aynı hastanede devam ediliyor.

Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikizleri Eray ve Onur Gökçe için cenaze töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Aşağı Merkez Camisi'ndeki törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada eşini ve iki çocuğunu kaybeden Zülal Gökçe, tören sırasında ayakta durmakta zorlandı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Murat Gökçe ile ikizleri Eray ve Oğuz Gökçe'nin cenazeleri ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Döndü Taşkın'ın cenazesi de yarın Kızılcahamam'da toprağa verilecek.
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- Olay

Dün akşam Ankara'dan Kızılcahamam yönüne giden, Murat Gökçe'nin kullandığı 06 LZ 474 plakalı otomobil, İğdir köyü mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atarak, karşı yönden gelen Serkan Taşkın idaresindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düşüp, ardından bariyerlere çarparak ikiye bölünmüştü.

Kazada, 06 LZ 474 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Gökçe ile 06 BCZ 503 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Döndü Taşkın olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Ankara Kızılcahamam

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