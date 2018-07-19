GÜNCELLEME - Kızılcahamam'daki trafik kazası

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kazanın ardından ağır yaralanan 11 yaşındaki Eray Gökçe ile ikizi Onur Gökçe, kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Serkan ve Nuray Taşkın, Yiğit Efe, Neslihan Mengüç ile İsmail Ayten'in tedavilerine aynı hastanede devam ediliyor.

Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikizleri Eray ve Onur Gökçe için cenaze töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Aşağı Merkez Camisi'ndeki törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada eşini ve iki çocuğunu kaybeden Zülal Gökçe, tören sırasında ayakta durmakta zorlandı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Murat Gökçe ile ikizleri Eray ve Oğuz Gökçe'nin cenazeleri ilçe mezarlığına defnedildi.