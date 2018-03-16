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GÜNCELLEME - Kızılırmak'ta akıntıya kapılan iki kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan ve sevgili oldukları belirtilen iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Diğer kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen ve Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında gece saatlerinde şelale yakınından gelen yardım çığlıklarını duyanlar durumu ilgili birimlere bildirdi.

Belgin Ş. olduğu ifade edilen kişinin çevredeki vatandaşlara, "Yardım edin. Kimse yok mu? Donuyoruz kurtarın bizi." dediği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, emniyet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'yi yaklaşık iki saat arayan ekipler, çalışmalara sabah devam etmek üzere ara verdi.

Olay yerine gelen vatandaşlar da el fenerleri ile arama çalışmalarına destek verdi.

Sabah havanın aydınlanmasıyla yaklaşık 50 kişilik ekiple yeniden başlayan arama kurtarma çalışmalarında Belgin Ş'nin cansız bedeni, Çetinkaya Köprüsü'ne 1,5 kilometre uzaklıkta ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulundu.

Osman E'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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Bafra Çetinkaya köprüsü Kızılırmak suda kaybolma

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