GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin 103 göçmeni sağ kurtardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.

Bölgedeki Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ kurtardı.