GÜNCELLEME - KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekiplerin 103 göçmeni sağ kurtardığı belirtildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Sahil Güvenlik unsurlarının intikali sırasında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon kurularak ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunuldu.
Bölgedeki Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından saat 10.34'te göçmenlerin Mersin'in Silifke ilçesi İncekum sahilinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik uçağı, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güvenlik botundan oluşan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, KKCT Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Sahil Güvenlik gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan arama kurtarma faaliyetiyle 103 göçmen sağ kurtardı.
Aramalarda 19 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sağ olarak kurtarılan ve tamamı Suriye uyruklu olan 103 göçmenin 1’i çocuk, 1’i kadın, 101’i ise erkektir. Yaşanan kazada hayatını kaybeden göçmenlerden birinin hamile olduğu öğrenilmiştir. Düzensiz göçmenlerin çoğunda can yeleği olmamasının, yaşanan kazada 19 göçmenin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 25 göçmenin denizde kaybolmasına neden olduğu değerlendirilmektedir."
Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine devam ediliyor. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Barbaros Fırkateyni de arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti.
Kurtarılan 103 göçmenden hayati tehlikesi bulunan bir göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye gönderildi. İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide yapılan diğer 102 göçmen ile 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.
- Sahil Güvenlik Komutanlığından, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Sahil Güvenlik korveti ve 4 Sahil Güve
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