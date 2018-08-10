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GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:34 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (ADLİ SÜREÇ İLE DETAYLAR EKLENDİ)

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda adliye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına eleman toplayıp faaliyette bulundukları iddiasıyla İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası, Derince ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden D.A, B.A, E.A, E.B, H.İ, O.M.I, R.T.L, Y.Ç, Y.E.S, M.S, E.K, A.B, M.Z.Y, T.K. ve İstanbul'da gözaltına alınan O.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.T ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisin, 7 Ağustos Salı günü gerçekleştirdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 1 kişi daha yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, pompalı tüfekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (ADLİ SÜREÇ İLE DETAYLAR EKLENDİ)

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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ

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