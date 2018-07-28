HABER

GÜNCELLEME - Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 05:11 | Son Güncelleme

Hereke Taşocakları mevkisinde sağanak yüzünden menfez taşması nedeniyle trafiğe kapanan yol çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu.

Karayolları ve trafik ekipleri yolun bir bölümünü ulaşıma kapatarak çevrede önlem aldı. Yolda trafik akışı ise Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Ekipler daha sonra yolun tahribat gören bölümünde çalışma yaptı.

Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizlenen yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

- Hereke Taşocakları mevkisinde sağanak yüzünden menfez taşması nedeniyle trafiğe kapanan yol çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

1 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
2 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
3 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
4 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
5 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
6 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
7 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
8 / 8

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
D-100 Karayolu Hereke Taşocakları mevkisi menfez taşması

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.