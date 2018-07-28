GÜNCELLEME - Kocaeli'de D-100 karayolunda ulaşıma yağış engeli

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkisini hissettiren sağanak, Körfez ilçesi Hereke Taşocakları mevkisinde karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamur birikmesine neden oldu.
Karayolları ve trafik ekipleri yolun bir bölümünü ulaşıma kapatarak çevrede önlem aldı. Yolda trafik akışı ise Körfez Gişeleri'nden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.
Ekipler daha sonra yolun tahribat gören bölümünde çalışma yaptı.
Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle temizlenen yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
- Hereke Taşocakları mevkisinde sağanak yüzünden menfez taşması nedeniyle trafiğe kapanan yol çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ
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