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GÜNCELLEME - Kocaeli'de "kapkaç anı" güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

Çayırovada, bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de "kapkaç anı" güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Nisan'da F.Y'nin (37) elindeki cep telefonu Yeni Mahalle'deki bir otobüs durağında kapkaç şüphelisi tarafından çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir büfeden kredi kartıyla alışveriş yaparken bulunduğu adresi tespit eden ekipler, A.D'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunduğu, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve F.Y'den çaldığı cep telefonunu da sattığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, durakta bekleyen kadının elinden telefonu alarak kaçması ve kadının şüphelinin arkasından koşması yer alıyor.

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