GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, çalıntı araçları motor şase numaralarını değiştirerek başkalarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışma kapsamında, çalıntı 2 aracın motor şase numaraları değiştirilerek satıldığını tespit etti.
Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, M.Z.Ö'yü (43) İzmit'te, E.B'yi (48) de Körfez ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Laboratuvar incelemesinde araçların İstanbul'un Pendik ve Ümraniye ilçelerinden çalındığı tespit edildi.
Öte yandan, M.Z.Ö'nün benzer suçlardan, E.B'nin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.
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