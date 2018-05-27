GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Sağanak nedeniyle Çamlıtepe, Yavuz Selim ve Güney mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı.

İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla biriken sular tahliye edildi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yağışın etkili olduğu mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bu arada zaman zaman bölgede etkili olan yağış, Anadolu Otoyolu'ndaki sürücülere de zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin 25 metreye düştüğü otoyolda, bazı sürücüler araçlarını yol kenarındaki bekleme yerlerine çekti.

Gölcük ilçesinde de bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Vatandaşlar, ellerine kovalar alarak içeri giren suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ve belediye ekipleri de araçlarıyla tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu arada 17 Ağustos Bulvarı'nda meydana gelen göçme nedeniyle suların doldurduğu alan ulaşıma kapandı, yolda kalan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Derince ilçesinde de cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle araçlar hareket edemedi. Körfez ilçesinde yükselen suların arasında kalan ticari araç sürücüsü, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.