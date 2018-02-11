GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özkan E'ye ait parke satışı yapılan iş yerinden silah sesleri gelmesi üzerine söz konusu adrese polis ekipleri gitti.

Ekipler, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, tarafların tabancayla birbirine ateş açması sonucu 7 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.

İş yeri sahibi Özkan E'nin de aralarında bulunduğu yaralılar Murat G, Muhammet K, Serhan A, İrfan A, Cabir A. ve Erhan A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik, İzmit Seka ve Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Serhan A, sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.