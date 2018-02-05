GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprağa gömülü 2 ceset bulunması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kadın ve erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 15 kişiden 12'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulunmasına ilişkin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.G., İ.K.Ö., S.D., H.T., M.N., Ç.U., T.Y., H.K., B.T., V.Y., B.Ö., B.Ç., Ö.G., M.Ç. ve A.O.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden B.T., M.N., V.Y., S.D., H.K., H.T., A.O.Ö., E.G., Ö.G., B.Ç., M.Ç. ve İ.K.Ö., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ayrıca, soruşturmada şüpheli olarak yer alan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.Ö.'nün de ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulunduğu, ilk etapta olaya ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti. 31 Ocak'ta da yapılan çalışmalarda cesetlerin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğunun değerlendirildiği ve gözaltı sayısının 15'e yükseldiği açıklanmıştı.
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