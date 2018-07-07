GÜNCELLEME - Kocaeli'deki banka para nakil aracının soyulması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir banka şubesinin para nakil aracının soyulması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki bir bankanın para nakil aracından soygun yapılmasına ilişkin aranan son şüpheli E.D'nin (33) Başiskele ilçesinde bulunduğunu tespit ederek operasyon yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan E.D'nin üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
- Olay
Para nakil aracında şoför olarak çalışan kişi, 19 Şubat'ta Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokağı'nda durdurduğu araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, otomobille kendisine yardıma gelen arkadaşıyla araçtaki güvenlik kamerasına sprey boya sıktıktan sonra bir miktar para alarak kaçmıştı.
İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın para nakil aracından soygun olayının zanlılarının içinde bulunduğu araç, Sivrihisar Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulmuş, araçtaki iki şüpheli, daha sonra da bir başka kişi gözaltına alınmış, şüpheliler M.Ç, B.Ç. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Zanlıların aracında yapılan arama ve kontrollerde valiz içerisinde 1 milyon 879 bin 900 TL ile çok sayıda dekont ele geçirilmişti.
Paralar, banka görevlileri tarafından sayılarak teslim alınmıştı.
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