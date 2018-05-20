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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Acar'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Çayırova'da ikamet eden ve aslen Mardinli olan Yusuf Acar'ın (26) 13 Mayıs'ta cesedinin bulunmasının ardından, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada yeni bulgulara ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından cinayete karıştığı öne sürülen M.Z'nin (30) Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Z, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

M.Z'nin, cinayet olayının ardından Bursa'da bir kişiyi silahla ağır yaraladığı suçlamasıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

Körfez ilçesinde 13 Mayıs'ta ormanlık alanda cesedi bulunan Yusuf Acar'ın (26) ölümüne ilişkin gözaltına alınan maktulun akrabası Ş.A. cinayeti itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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