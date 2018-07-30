GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rahmiye Mahallesi'nde komşusu olan yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) çıkan tartışmada pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan C.B'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından C.B, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci'nin, yaşadıkları tartışmadan dolayı davalık oldukları, bu nedenle C.B'nin 1,5 aydır uğramadığı evine 5 gün önce geldiği öğrenildi.

Bu arada baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Rahmiye Mahallesi'nde komşu olan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci (65) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, evinden aldığı pompalı tüfekle eniştesi ile yeğenine ateş etmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirlemiş, zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

