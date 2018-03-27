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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

Terör örgütünün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ'a bağlı grupla hareket ederek, örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler A.P, K.A, S.T.A, M.A, N.A, İ.Ö, E.A, R.A, Ö.Y, D.Ç, D.A. ve S.O, sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne çıkarıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 15 Mart'ta yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ adliye operasyon

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