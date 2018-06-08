GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Başiskele ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Yusuf Emin, Hasan Eldublan, Omar El Abdalla ve Halil El Hasan'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yusuf Emin, Hasan Eldublan ve Halil El Hasan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Omar El Abdalla ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, nisan ayında Kocaeli'de yakalanan DEAŞ'ın infaz sorumlusu Fehed El Sacır'ın eğitim verdiği kişilerden olduğu öğrenildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mayıs ayı sonunda İzmit ve Başiskele'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış ve şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ve SIM kart ile 2 hafıza kartı bulunmuştu.
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