GÜNCELLEME - Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı kişileri ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüte eleman temin ettikleri ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, eski HDP Dilovası İlçe Başkanı K.O, G.C, Y.M, S.A, F.A, Ş.D, Ş.Y, Ö.K, F.B, İ.R.K. ve Z.E. sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan G.C, F.A, Ş.D, K.O, Ş.Y. ve F.B. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda daha sonra firari 5 kişi de yakalanmıştı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, bu tüfeklere ait fişekler, kuru sıkı tabanca, 9 milimetre çapında 4 fişek, PKK/KCK'nin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, sarı, kırmızı, yeşil renkte örgülü bezler ve poşular ele geçirilmişti.