GÜNCELLEME - Kocaeli'deki silahlı kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiye gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde eski kiracısı Ahmet Hazer ile oğulları Muhammet ve Bayram Hazer'i yaraladıktan sonra kaçan Çoşkun Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Başiskele'de yakalanan Çoşkun Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

- Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde Coşkun Ç'nin işlettiği büfeye gelen Ahmet Hazer ile oğulları Muhammet ve Bayram Hazer, daha önce kiracısı oldukları öğrenilen büfe sahibiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Coşkun Ç, bıçakla üzerine saldırdıkları iddiasıyla Hazer ve oğullarına tabancayla ateş etmişti.

Yaralanan Ahmet Hazer ile oğulları, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

