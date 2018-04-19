GÜNCELLEME - Kocaeli'deki terör örgütü propagandası operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyette bulunan HDP'nin kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntülerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladıkları, çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğrafını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan HDP Çayırova ilçe yöneticileri Ş.İ.T. ve E.K. ile M.Y, D.A, E.A, M.D. ve G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutladıkları, çocukları pastanın etrafında toplayıp fotoğrafını çektikleri iddiasıyla HDP Çayırova ilçe yöneticileri Ş.İ.T. ve E.K'nin aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.