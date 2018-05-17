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GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

İzmir'de kontrolden çıkan otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Şakran Mahallesi'nde İzmir'den Çanakkale yönüne giden Mahmut C. yönetimindeki 10 RN 110 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

Kazada, kahvehanede bulunan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya (70) yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mahmut C, gözaltına alındı.

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