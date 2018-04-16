GÜNCELLEME - Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da, enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevdet Ö. (31), eşi Meryem Ö. ile yaşadığı tartışma sonrası evinden ayrılarak, babasına ait merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mesnevi Sokak'taki eve gitti.

Bir süre sonra kayınbiraderleri Muhammed (28), Şahin (18) ve Fatih Sağaslan (20), Cevdet Ö'nün bulunduğu evin önüne gelerek av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan kardeşler ile Cevdet, Şahin (34) ve Harun Ö. (29) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda Muhammed, Şahin ve Fatih Sağaslan bıçakla yaralandı.

Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatih Sağaslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağaslan'ın doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Diğer yaralılardan Muhammed Sağaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cevdet, Şahin ve Harun Ö. kardeşler, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlıların 3'ü de tutuklandı.