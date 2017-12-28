GÜNCELLEME Konya'da ev yangını: 4 ölü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde Cafer Salır'a (36) ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

- "Çok yoğun duman ve alev vardı"

Dışarı çıktığında ağabeyinin evinin yandığını gördüğünü ifade eden Salır, "Müdahalede bulunmaya çalıştık ama alevlerden dolayı eve giremedik. Çok yoğun duman ve alev vardı. Allah rahmet eylesin. Ağabeyim 3 çocuğunu alevlerin arasından kurtarmak için kendini feda etti. Dışarı çıkamadı. Bir çocuğu alarak dışarıya kaçan annenin durumu şu an iyi." dedi.

Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Necmettin Tiftikçi de oldukça üzgün olduklarını bildirdi.

Çocukların ayrı odada yattığını öğrendiklerini dile getiren Tiftikçi, "Çevredeki görgü tanıkları yangının saat 03.30 civarında çıktığını söylüyorlar. Çocukların iki ayrı odada yattığını, anne babanın diğer odada yattığı bilgisini aldık." şeklinde konuştu.

- "Baba çocuklarını kurtarmak için odaya girmiş"

Henüz kendilerine itfaiye ve polis raporlarının gelmediğini aktaran Tiftikçi, şöyle devam etti:

"Seslere uyanan anne ile baba, çocuklarını kurtarmak için diğer odaya gidiyor. Anne Sadiye Salır, çocuklardan birini alarak dışarıya kaçıyor. Baba Cafer de çocuklarını kurtarabilmek için odaya giriyor fakat bir daha çıkamıyor. Dördü de orada vefat ediyor. Biz de haberi alır almaz taziye çadırı kurduk ve aile yakınlarını ziyarete geldik."

(AA)