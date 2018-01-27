HABER

GÜNCELLEME Konya'da kobra zehri operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 21 dakika önce

- Otomobilde yapılan aramada 596 tüp kobra yılanı zehri bulundu, 4 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da düzenlenen operasyonda 596 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki otomobilde bulunan 4 kişinin, kobra zehri sattıkları istihbaratına ulaştı.

Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen otomobili merkez Selçuklu ilçesi Belh Caddesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 596 tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Otomobildeki Ahmet Ç. (63), Mehmet Arif A. (49), Mehmet K. (40) ve Abdullah K. (35) gözaltına alındı.

Laboratuvarda yapılan incelemede tüplerdeki sıvının, kobra yılanı zehri olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, ifadelerinde, zehri İstanbul'daki ortaklarıyla Rusya'dan kaçak yollardan Türkiye'ye getirdiklerini ve piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

Cemaati şoke eden olayla ilgili bomba yorum

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Üniversiteli kızlara korkunç tuzak!

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

Özel harekat polisleri genç kıza dehşeti yaşattı! Kenti terk etmek zorunda kaldı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.