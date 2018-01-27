GÜNCELLEME Konya'da kobra zehri operasyonu

Konya'da düzenlenen operasyonda 596 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki otomobilde bulunan 4 kişinin, kobra zehri sattıkları istihbaratına ulaştı.
Harekete geçen ekipler, plakası belirlenen otomobili merkez Selçuklu ilçesi Belh Caddesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 596 tüp kimyasal madde ele geçirildi.
Otomobildeki Ahmet Ç. (63), Mehmet Arif A. (49), Mehmet K. (40) ve Abdullah K. (35) gözaltına alındı.
Laboratuvarda yapılan incelemede tüplerdeki sıvının, kobra yılanı zehri olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin, ifadelerinde, zehri İstanbul'daki ortaklarıyla Rusya'dan kaçak yollardan Türkiye'ye getirdiklerini ve piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(AA)
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