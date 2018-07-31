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GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Celal İmrak idaresindeki 06 DB 6224 plakalı otomobil, Ulupınar Mahallesi yakınlarında Atalay Yılmaz yönetimindeki 50 EC 439 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Minadiye İmrak (63), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Celal İmrak ile aynı araçta bulunan Yusuf (3) ve Havva Coşar (34) yaralandı.

Yaralılardan Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Coşar kurtarılamadı.

Aynı hastaneye götürülen ve durumu ağır olan Havva Coşar ile Celal İmrak ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Minadiye İmrak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Kaza

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