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GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

Restoran önünde çıkan kavgada zanlının av tüfeğiyle ateş açtığı eski kayınbiraderi yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti - Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan D. ile husumetli olduğu kuzeni Çetin D. arasında merkez Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi'ndeki restoranın önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin D. av tüfeğiyle ateş açtı.

Yaralanan Gökhan D. ve arkadaşı Sinan Ünlü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ünlü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı Çetin D, Meram ilçesinde suç aleti silahla yakalandı. Cinayet zanlısı Çetin D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çetin D'nin, Gökhan D'nin amcasının oğlu ve eski eniştesi olduğu, yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Kavganın, Çetin D'nin, kuzeni Gökhan D. ile eşinden ayrılmasına neden olduğu gerekçesiyle tartışması sonucu çıktığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Silahlı kavga tutuklama

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