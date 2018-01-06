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GÜNCELLEME Konya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı - Emniyete teslim olan zanlının, saldırı öncesi bir kişiyi daha öldürdüğü öğrenildi ZANLININ BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Zanlının bu saldırının hemen öncesinde bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokağı'ndaki Aygın Apartmanı'nda bir inşaat firmasına ait büroda silah sesleri duyulması üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, Şaban Kurtsal (57), İsmail Kurtsal (65) ile İbrahim Gök'ün (80) hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan Müslüm Gök (53) ise Ereğli Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, zanlı Cem K'nin (48) saldırı öncesinde bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Cem K'nin, Türkmen Çiller Mahallesi'nde Savaş Kaynak'ı da öldürüp cesedini kanala attığı öğrenildi.

Zanlı Cem K'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.

(AA)

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