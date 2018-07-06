GÜNCELLEME - Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
Murat Taştekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalı yolcu otobüsü Afyonkarahisar - Konya karayolu Ilgın yakınlarında devrildi. Kazada sürücü ile 4'ü çocuk 32 yolcu yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüs şöförü Taştekin Konya'ya, diğer yaralılar ise Ilgın ve Akşehir devlet hastanelerine sevk edildi.
Kaza sonrası karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, otobüsün kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.
Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici Ilgın Devlet Hastanesine giderek yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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