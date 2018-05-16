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GÜNCELLEME - Kore gazisini dolandıran şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kendisini vali yardımcısı olarak tanıttığı gaziden 7 bin lira aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini vali yardımcısı olarak tanıttığı Kore gazisinden 7 bin lira aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 89 yaşındaki Kore gazisi M.U, evine giderken aracına bindiği kişinin, kendisini vali yardımcısı olarak tanıtıp maaş bağlatma vaadiyle 7 bin lirasını aldığı ihbarında bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyerek şüphelinin aracını tespit etti.

Yapılan araştırmada söz konusu aracın ruhsat sahibinin oğlu D.A.A'nın (39) benzer suçlardan 23 kaydı, 16 aranması ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 400 lira para cezası olduğunu belirledi. Ayrıca, şüphelinin cezaevi firarisi olduğu bilgisine ulaşıldı.

M.U'ya yaptırılan teşhisin ardından şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde yapılan operasyonda D.A.A'yı gözaltına aldı.

Üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi çıkan D.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kore gazi tutuklama

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