GÜNCELLEME - Küba'da yolcu uçağı düştü

HAVANA (AA) - Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.
Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.
Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.
Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.
Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.
Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!
TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu
BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'deki katliam için harekete geçiyor
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum