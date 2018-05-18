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GÜNCELLEME - Küba'da yolcu uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan 113 kişinin bulunduğu uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü - Küba'nın resmi gazetesi Granma, düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu belirtti UÇAKTAN KURTULANLARIN SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

HAVANA (AA) - Küba'nın başkenti Havana'da, Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Havana Küba yolcu çağı

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