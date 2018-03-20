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GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

İnşaat malzemeleri ve konteynerlerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, inşaat malzemeleri ve konteynerlerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir arazide, inşaat malzemeleri ve konteynerlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında iş makineleri de kullanıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Küçükçekmece yangın

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