GÜNCELLEME - Kulp'ta terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan 7 güvenlik korucusuna, bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.