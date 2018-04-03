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GÜNCELLEME - Kulp'ta terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralandı - YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu, 1 emekli korucu ile 1 sivil vatandaş yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşköprü köyü Kuyucak mezrası bölgesinde yasal olarak kesilen odunları kamyonla Kulp ilçesine taşıyan 7 güvenlik korucusuna, bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2'si ağır olmak üzere 4 güvenlik korucusu ile 1 emekli güvenlik korucusu ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kulp Ilçesi terör saldırısı

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