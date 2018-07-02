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GÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:33 | Son Güncelleme

Sünnet düğününde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu kafasına saçma isabet eden 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı - Gencin vurulma anı cep telefonu kamerasına yansıdı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Kütahya'da düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu başına saçma isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiköy'de yaşayan Halil İbrahim Algın, sünnet olan oğlu için köyde düğün yaptı.

Eğlence sırasında düğüne katılan bazı kişiler, pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada oynayan Sefa Elçi (18), pompalı tüfekle açılan ateş sonrası başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, faili belirlemek için görgü tanığı 17 kişinin ifadesine başvurdu. Düğünde çekilen kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheli S.D'yi (33) gözaltına aldı.

Elçi'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Köy muhtarı Bekir Kayar, neşeyle yapılan düğünün bu acı olay yüzünden matem yerine döndüğünü belirterek, "Düğün eğlencesi sırasında açılan ateş sonucu maalesef bir gencimiz hayatını kaybetti." dedi.

Zanlı S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Sefa Elçi'nin vurulma anı, düğüne katılan bir kişinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada cep telefonuyla görüntülendi.

Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

Kütahya'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü

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