HABER

GÜNCELLEME - Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:09 | Son Güncelleme

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürü ve 3 öğretmen ile 167 öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ZEHİRLENEN SAYISI GÜNCELLENDİ, AÇIKLAMA EKLENDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir lisenin müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Beyceköy'deki Simav Anadolu İmam Hatip Lisesinin pansiyonunda kalan bazı öğrencilerin karın ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Rahatsızlanan okul müdürü, 3 öğretmen ve 167 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin okulda öğle yemeğinde çıkan patlıcan musakka, pilav, ezo gelin çorbası ve höşmerim tatlısı yedikten sonra rahatsızlandıkları öğrenildi.

Hastaneye gelen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayit Bayramoğlu ile öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane Başhekimi Dr. Sertaş Erarslan, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Hastane personelince gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erarslan, şöyle dedi:

"İlçemiz okulunda bir grup öğrenci bulantı, kusma şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Sorguladığımızda öğlen okulda verilen yemeğe bağlı şikayetlerinin olduğunu ortaya çıkardık. Daha sonra gruplar halinde yurtta kalan öğrenciler gelmeye başladı. Biz acil serviste ilk müdahalelerini yaptık. Daha sonra hastanemizdeki servislere dağıtımını yaptık. Genel durumlarında kötü bir durum yok. Henüz söylemek için erken ama hayatı tehlike yok diyebiliriz."

Öte yandan, zehirlenmeye sebep olduğu şüphelenilen yemekten 300 öğrencinin yediği öğrenildi.

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya simav zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.