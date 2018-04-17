GÜNCELLEME - Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Hastane Başhekimi Dr. Sertaş Erarslan, yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

"İlçemiz okulunda bir grup öğrenci bulantı, kusma şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Sorguladığımızda öğlen okulda verilen yemeğe bağlı şikayetlerinin olduğunu ortaya çıkardık. Daha sonra gruplar halinde yurtta kalan öğrenciler gelmeye başladı. Biz acil serviste ilk müdahalelerini yaptık. Daha sonra hastanemizdeki servislere dağıtımını yaptık. Genel durumlarında kötü bir durum yok. Henüz söylemek için erken ama hayatı tehlike yok diyebiliriz."

Öte yandan, zehirlenmeye sebep olduğu şüphelenilen yemekten 300 öğrencinin yediği öğrenildi.