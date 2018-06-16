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GÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Yoldan geçerken kazayı gören bir kadın, şemsiyesini yaralının üzerine tutarak yağmurdan dolayı ıslanmasını engellemeye çalıştı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Uygar (43) yönetimindeki 43 SN 666 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta, Osman Mercan'ın kullandığı 35 BKZ 43 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki buğday tarlasına devrilen 35 BKZ 43 plakalı otomobildeki Mercan ailesinin fertleri Ahmet (55) ile eşi Ümmü (49), gelini Canan (25) ve torunu Ümmühan (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüler ile Hacer Uygar ve Nehir Mercan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yoldan geçerken kazayı gören bir kadın, şemsiyesini yaralının üzerine tutarak yağmurdan dolayı ıslanmasını engellemeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya olumlu trafik kazası

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