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GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

Devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Sıkışan yolcular ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Dönmez'in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerce kurtarılarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Dönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, hastaneye kaldırılan 16 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, otobüsün İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesine sefer yaptığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

- Devrilen yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Sıkışan yolcular ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya OTOBÜS trafik kazası

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