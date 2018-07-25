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GÜNCELLEME - Laos'ta çöken baraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 20:36 | Son Güncelleme

İnşa halindeki barajın çökmesi sonucu su altında alan 6 köyde 24 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde 24 kişinin cesedine ulaşıldı.

"Star Tribune" gazetesindeki habere göre, Kızıl Hac yetkilisi Bounyong Phommachak, şu ana kadar 24 kişinin öldüğünü ve 96 kişinin halen kayıp olduğunu söyledi.

İki gün önce çöken barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle bin 300'den fazla ev hasar görürken, 6 bin 600 kişi evsiz kaldı.

İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden bir sözcü, barajın, "beklenmeyen şiddetli yağışlara" bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını açıklamıştı.

Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Arama kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmaları devam ediyor.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu.

Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.

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baraj Laos

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