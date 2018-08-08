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GÜNCELLEME - Lastiğini patlattıkları otomobilden 100 bin lira çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da, bir otomobilin lastiğini patlatan kişi ya da kişiler, sürücünün tamirci aramak için uzaklaşmasını fırsat bilerek camını kırdıkları araçtan 100 bin lira çaldı.

Alınan bilgiye göre, siyah incir ihracatı yapan bir firmada satın alma müdürü olarak çalışan Ömer Y, ürün aldıkları köylülere ücretlerini ödemek için para çekmek üzere Bursa-Yalova karayolundaki bir banka şubesine gitti.

Şubeden 100 bin lira çeken Ömer Y, çıkışta otomobilin sağ ön lastiğinin patladığını fark etti.

Ömer Y, çektiği parayı otomobile bırakıp, lastikçi aramak için aracın yanından ayrıldı.

Daha sonra otomobilin yanına dönen Ömer Y, aracın sağ arka kelebek camının kırık olduğunu gördü.

Ardından aracın kapısını açan Ömer Y, paranın yerinde olmadığını fark etti.

Ömer Y'nin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan 2 kişinin aracın camını kırarak paraları alıp kaçtıkları anlar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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