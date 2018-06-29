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GÜNCELLEME - Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

Trablus açıklarında batan teknede 100 civarında göçmen kayboldu - DETAYLAR EKLENDİ

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yaklaşık 100 göçmeni taşıyan botun battığı, 14 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyüp Kasım yaptığı açıklamada, sahil koruma birliklerinin batan tekneden 14 kişinin kurtarıldığını, söz konusu teknede bulunanların uyruklarına ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

Kasım, teknenin başkent Trablus'un doğu sahillerinin açıklarında battığını belirtti.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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Afrikalılar göçmenler Libya yasadışı göç

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