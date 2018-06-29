GÜNCELLEME - Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yaklaşık 100 göçmeni taşıyan botun battığı, 14 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Albay Eyüp Kasım yaptığı açıklamada, sahil koruma birliklerinin batan tekneden 14 kişinin kurtarıldığını, söz konusu teknede bulunanların uyruklarına ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.
Kasım, teknenin başkent Trablus'un doğu sahillerinin açıklarında battığını belirtti.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti
Beykoz'daki eski kundura fabrikasında yangın!
Son dakika! Mustafa Elitaş'tan flaş kongre açıklaması
Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde protesto!
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum