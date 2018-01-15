GÜNCELLEME Libya'da Mitiga Havaalanı'ndaki çatışma

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Uluslararası Mitiga Havaalanı çevresinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Trablus'taki Sahra Hastanesi Müdürü Abduddaim el-Murabıti AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mitiga Havaalanı çevresinde silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmada biri Afrikalı kadın olmak üzere 11 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Uluslararası Mitiga Havaalanı güvenliğinden sorumlu UMH'ye bağlı "Caydırıcı Güç"ile havaalanının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Tacura bölgesinden Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı silahlı bir grup arasında bu sabah çatışma çıkmıştı.

Uluslararası Mitiga Havaalanı ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle uçuş trafiğinin durdurulduğu, havaalanı çalışanları ile yolcuların tahliye edildiği belirtilmişti.

(AA)