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GÜNCELLEME - Londra’da otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:33 | Son Güncelleme

Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın söndürüldü - Yangında ölü veya yaralı olmadığı açıklandı AYRINTILAR EKLENDİ

LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Knightsbridge’deki beş yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü.

Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge’deki beş yıldızlı 12 katlı Mandarin Oriental otelinde yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında çıkan yangına, 100’ün üzerinde itfaiye görevlisi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Görgü tanıkları, yangının otelin çatı katında başladığını ifade etti. Otelden yapılan açıklamada, kısa sürede tahliye edilen müşterilerin yakındaki bir başka otele yerleştirildiği kaydedildi.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatıldı. Londra ambulans servisinden yapılan açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Londra’ya gelen yabancı devlet adamlarını ve sinema ile müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlamasıyla bilinen lüks otelin, yaklaşık 185 milyon sterline mal olduğu tahmin edilen restorasyonu geçen ay tamamlanmıştı.

Otelin bulunduğu tarihi bina 1899 yılında da büyük bir yangın geçirmiş, binanın en üst üç katı ve çatısı tamamen yanmıştı.

1902 yılında Hyde Park adıyla yeniden açılan otel 1996 yılında Mandarin Oriental Grubu tarafından satın alınmıştı.

Otel, 2011 yılında Prens William ve eşi Kate Middleton’ın düğünü öncesinde Kraliçe Elizabeth ve Kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinin katıldığı bir davete de ev sahipliği yapmıştı. ​

Kentte geçen yıl haziran ayında Grenfell Tower adlı 24 katlı bir sosyal konutta çıkan yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının, binanın yenilenen dış cephe kaplamasında kullanılan malzeme yüzünden hızla yayıldığı açıklanmıştı.

GÜNCELLEME - Londra’da otel yangını

- Knightsbridge’deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın söndürüldü - Yangında ölü veya yaralı olmadığı açıklandı AYRINTILAR EKLENDİ

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Londra’da otel yangını

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Londra’da otel yangını

Londra’da otel yangını
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ingiltere Knightsbridge Londra mandarin oriental

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