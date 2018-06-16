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GÜNCELLEME - Lunaparkta ölümlü kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

Oyun aracından düşen çocuk yaşamını yitirdi - Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Yaşamını yitiren 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi DETAYLAR EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kurulan lunaparkta balerin diye tabir edilen oyun aracından düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnönü Mahallesi'nde kurulan lunaparka gelen 13 yaşındaki Murat Boz, balerin olarak adlandırılan oyun aracına bindi.

Oyun aracı dönerken oturduğu koltuktan fırlayan Murat Boz, 2-3 metre kadar havalandıktan sonra yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çocuğun oyun aracından düştüğü anlar lunaparktaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Oyun aracından düşerek yaşamını yitiren Murat Boz, toprağa verildi.

Cenaze, önce çocuğun Çerkezköy'e bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından mahalledeki Bahçeli Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Murat Boz'un cenazesi Bahçeli Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Kapaklı Lunaparkta ölümlü kaza Tekirdağ

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