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GÜNCELLEME - Malatya'da karakolda bıçaklanan polis memuru yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru, tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanarak öldürüldü POLİSİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanan polis memuru hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, Dağ'ı boynundan bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Dağ kurtarılamadı.

Olayın ardından S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve polis merkezinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Battalgazi Polis Merkezi Amirliği Malatya polis Polis memuru

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