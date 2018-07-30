GÜNCELLEME - Malatya'da karakolda bıçaklanan polis memuru yaşamını yitirdi

Malatya'da karakolda tartıştığı sivil memur tarafından bıçaklanan polis memuru hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görev yapan polis memuru Şerif Dağ (45) ile sivil memur S.Y. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında S.Y, Dağ'ı boynundan bıçakladı.
112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Dağ kurtarılamadı.
Olayın ardından S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu ve polis merkezinde genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
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