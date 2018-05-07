GÜNCELLEME - Malatya'da tren kazası

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpıştığı kazada 7 vagon raydan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Sivas yönüne seyreden özel şirkete ait boş yük treni, Hekimhan İstasyonu'nda aynı şirkete bağlı başka bir yük trenine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yük treninin 7 vagonu raydan çıktı. Bir lokomotifin de zarar gördüğü kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demiryolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.
Vinç yardımıyla yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Malatya-Sivas demiryolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yük trenindeki makinistlerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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