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GÜNCELLEME - Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:15 | Son Güncelleme

Saldırıda 4 kişi öldü, 31 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR EKLENDİ

Mali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

Yetkililer, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentinde devriye gezen Fransız askerlerini hedef alan saldırıda yoldan geçen 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mali İç Güvenlik Bakanlığı da saldırıda 8'i Fransız askeri 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bunun Mali'de son 3 günde güvenlik güçlerini hedef alan 3. saldırı olduğu kaydedildi.

Yapılan ilk açıklamada saldırıda 2 Fransız askerinin öldüğü belirtilmişti.

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bomba yüklü araçlı saldırı Mali

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