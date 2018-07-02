GÜNCELLEME - Mali'de Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.
Yetkililer, Mali'nin kuzeyindeki Gao kentinde devriye gezen Fransız askerlerini hedef alan saldırıda yoldan geçen 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mali İç Güvenlik Bakanlığı da saldırıda 8'i Fransız askeri 31 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bunun Mali'de son 3 günde güvenlik güçlerini hedef alan 3. saldırı olduğu kaydedildi.
Yapılan ilk açıklamada saldırıda 2 Fransız askerinin öldüğü belirtilmişti.
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