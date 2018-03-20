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GÜNCELLEME - Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları"yla irtibatlı oldukları belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"yla ankesörlü telefondan irtibat kuran 4 subay, 8 astsubay ile 2 eski asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova'daki eş zamanlı operasyonlarla 14 zanlıyı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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asker FETÖ Muvazzaf Asker operasyon

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