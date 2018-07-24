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GÜNCELLEME - Manisa merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

Dört ildeki operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığıyla yürütülen koordineli çalışma sonucu, Manisa, İzmir, Balıkesir ve Aydın'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 19'u gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu haplarla 1 sahte kimlik, 4 tabanca, tabancalara ait 14 fişek, 4 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 otomatik tüfek ve 3 gaz tabancası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, Manisa ve Soma devlet hastanelerindeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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gözaltı Soma suç örgütü

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