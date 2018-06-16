HABER

GÜNCELLEME - Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

Olayın ardından kaçan, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Osman Karataş ve Ş.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Karataş, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kavga sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri Ş.T'yi ve kendisine yardım ettiği öne sürülen M.D ve M.Ç'yi saklandıkları yerde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 3 kişiden Ş.T. tutuklandı. M.D. adli kontrol şartı ile M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındıAnnesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı
Dalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldüDalış için girdiği denizde rahatsızlanan Binbaşı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir bıçak Jandarma kavga ölü

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.