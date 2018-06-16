GÜNCELLEME - Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Osman Karataş ve Ş.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Karataş, kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kavga sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri Ş.T'yi ve kendisine yardım ettiği öne sürülen M.D ve M.Ç'yi saklandıkları yerde gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 3 kişiden Ş.T. tutuklandı. M.D. adli kontrol şartı ile M.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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