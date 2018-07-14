GÜNCELLEME - Manisa'da fabrikada hırsızlık

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde çalıştıkları fabrikadan 10 ton demir çalarak hurdacıya sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde beton ve prefabrik yapı üreten fabrikadan 10 ton inşaat demirinin çalındığını tespit eden fabrika yönetimi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Fabrikaya gelen jandarma ekipleri, çalınan demirlerin Emlakdere Mahallesi’nde bir hurdacıya satıldığını belirledi.
Zanlıları tespit eden jandarma ekipleri, fabrika çalışanı M.A. (39), Ö.A. (27), C.A. (28) ve O.A'yı (26) gözaltına aldı.
Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
M.A'nın ifadesinde yaklaşık 6 aydır iş yerinden demir malzemeleri şirkete ait vinçle kamyonete yükleyerek hurdacıya sattığını itiraf ettiği öğrenildi.
Öte yandan çalınan demirler fabrikaya teslim edildi.
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