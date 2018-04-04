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GÜNCELLEME - Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki (MCBÜ) "memur yapılanması"na yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün MCBÜ yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 9 kişi ile aktif çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli Manisa’da, 5 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli de İstanbul'da toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık işlemlerinin ardından Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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