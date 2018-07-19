GÜNCELLEME - Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

MANİSA (AA) - Manisa'da bir fabrikada çalışan 92 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Karaağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan bazı işçiler, sabah karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle doktora başvurdu.
İşçilere ilk müdahale, iş yerindeki doktor tarafından yapıldı. Rahatsızlanan işçi sayısının artması üzerine 92 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı.
İşçiler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Fabrika sahibi M.T'nin (39) şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
Öte yandan, fabrikada işçilere dün öğle yemeğinde tavuk verildiği, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de yemekten numune aldığı belirtildi.
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